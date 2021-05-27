В Україні приєднання до електромереж спростили з 1 червня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спростила порядок приєднання до електромереж; зміни набувають чинності з 1 червня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті регулятора.

Серед ключових нововведень у Комісії назвали запровадження публічних договорів про приєднання, що "унеможливить нав’язування операторами систем розподілу додаткових умов замовникам при укладанні договору про приєднання, зокрема збільшення строку надання послуги, зміну умов договору, зміну порядку сплати вартості послуги з приєднання тощо".

Кожен оператор зобов'язаний оприлюднити, в тому числі на власному вебсайті, редакцію договору як про стандартне, так і про нестандартне приєднання.

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Із 1 червня договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання. При цьому технічні умови набувають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання, зауважили в НКРЕКП.

Ознайомитися з технічними умовами та іншими документами замовник може через особистий кабінет на ОСР та Регулятора (за запитом) у режимі перегляду. Для цього оператор зобов'язаний під час під час видачі клієнту технічних умов повідомляти логін і пароль від особистого кабінету.

Якщо замовник не оплатив послугу зі стандартного приєднання протягом 20 днів з дня отримання технічних умов і розрахунку вартості плати за приєднання, такий договір вважається розірваним.

Зміни торкнулися і процедур погодження. Відтепер погоджувати з виконавцем послуг (ОСР) слід лише проєктну документацію на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) лише для об’єктів напругою в точці приєднання вище 27,5 кВ.

Також НКРЕКП внесла зміни до порядку електрифікації території, що підлягає комплексній забудові.

Як повідомлялось, НКРЕКП 28 квітня 2021 року ухвалила постанову №717 «Про затвердження змін до Кодексу систем розподілу». Зміни стосуються здебільшого процедур приєднання до електричних мереж.