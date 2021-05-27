У Кабміні пропонують ввести представників ОП до наглядової ради UkraineInvest

Склад наглядової ради державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest" варто розширити, ввівши туди представників Офісу Президента України.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав під час дискусії на Міжнародному інвестиційному форумі UkraineInvest Talks Dnipro, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можливо, нам варто було б розширити її (наглядової ради - ред.) персональний склад, залучивши туди представників Офісу Президента, оскільки треба координувати з ними ініціативу, як із драйверами цієї величезної програми», - сказав Немчінов.

За його словами, позитивним сигналом є проведення засідання наглядової ради UkraineInvest та входження до її складу ряду парламентаріїв.

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«Ми очікуємо від вас закінчення формування персонального складу людей, які безпосередньо супроводжуватимуть такі великі проєкти й так, як говорив Президент, 24/7 були б на зв'язку з інвесторами та допомагали б їм у розв'язанні проблем», - сказав Немчінов керівництву цієї установи.

Він нагадав, що з часу набуття чинності Закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» 13 лютого UkraineInvest отримано понад 15 запитів від потенційних інвесторів щодо можливості надання державної підтримки їхнім інвестиційним проєктам. Потенційний обсяг інвестицій у такі проєкти становить понад 1 млрд доларів США.

Міністр наголосив, що влада нині має зробити все, щоб інвестиційний клімат в Україні став привабливішим для тих, хто хоче вкладати гроші в Україну. Йдеться не тільки про зручну податкову систему та цифровізацію, а й про якісний професійний персонал, який супроводжуватиме інвесторів. «Ця організація має дати гарний приклад, показавши хороший якісний персональний склад фахівців, які супроводжуватимуть такі проєкти», - додав урядовець.

Форум UkraineInvest Talks Dnipro спрямований на популяризацію інвестиційного середовища в регіонах України. Серед учасників заходу - міські голови, представники бізнес-спільноти, міжнародних фінансових організацій та експертного середовища.

Серед ключових тем - інвестиційна політика та розвиток регіонів, інвестиційні стимули для проєктів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, які працюють у регіоні, побудова «інвестиційних мостів» між українськими регіонами та світом.

Планується, що участь у заході в онлайн-форматі візьмуть понад 500 слухачів з-понад 20 країн світу.

UkraineInvest Talks Dnipro організовано урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest спільно з міською радою Дніпра та Агентством розвитку Дніпра в партнерстві з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Як повідомлялося, 26 травня головою оновленої наглядової ради державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest" став голова фракції Верховної Ради "Слуга народу" Давид Арахамія. Раніше головою наглядової ради UkraineInvest був Леван Варшаломідзе.

UkraineInvest – урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений у 2016 році для залучення прямих іноземних інвестицій та допомоги існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні. UkraineInvest є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів.