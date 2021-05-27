Дніпро має потенціал як порт для суден класу «річка-море» - міський голова

Місто Дніпро має економічну перевагу, яка наразі не використовується повною мірою, - розташування на річці у місці, де можна приймати сучасні морські судна великої вантажопідйомності.

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов заявив на форумі UkraineInvest Talks: Dnipro, презентуючи інвестиційний потенціал міста, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще одна наша перевага, яка наразі мало задіяна в економіці, - це велика ріка. Місто є останньою точкою на річці Дніпро, куди доходять сучасні судна, чия вантажопідйомність становить 5200 тонн. Як транспортний хаб Дніпро здатне приймати великі судна зі Середземного і Чорного морів без перевантажень у проміжних портах", - зауважив міський голова.

Він наголосив, що у місті успішно розбудовується транспортна інфраструктура. Зокрема, завдяки створенню Південного і Північного обходів, яке здійснюється у тому числі за державної підтримки у межах президентської програми "Велике будівництво", великоваговий транспорт виводиться з міських магістралей.

Головною транспортною проблемою Філатов назвав будівництво міжнародного аеропорту.

"Коли місто отримає сучасне і функціональне летовище, від цього виграємо не лише ми, а і країна загалом. Дніпро має позбутися статусу "міста-острова" та отримати нормальні траси, які сполучають його з іншими регіонами", - упевнений міський голова.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 травня у Дніпрі проходить Міжнародний інвестиційний форум «UkraineInvest Talks Dnipro», спрямований на популяризацію інвестиційного середовища в регіонах України. Серед ключових тем - інвестиційна політика та розвиток регіонів, інвестиційні стимули для проєктів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, побудова «інвестиційних мостів» між українськими регіонами та світом.

Захід «UkraineInvest Talks: Dnipro» організовано урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest спільно з міською радою Дніпра та Агентством розвитку Дніпра в партнерстві з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Фото: facebook.com/UkraineInvest