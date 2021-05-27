Громади почали боротися за інвесторів - Прем'єр

Українські громади завдяки реалізації реформи децентралізації конкурують за інвесторів для економічного розвитку на місцях.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у Дніпрі під час виступу на міжнародному інвестиційному форумі UkraineInvest Talks Dniprо, передає кореспондент Укрінформу.

"Громади почали боротися за інвесторів. І це дуже добре, бо голови громад, які розуміють відповідальність за майбутнє, звертають увагу на точки зростання та речі, які дадуть додаткові можливості - професійну освіту, співпрацю з бізнесом", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що реформа децентралізації допомагає налагоджувати співпрацю громад та інвесторів, оскільки у місцевого самоврядування є більше повноважень для цього.

Також глава уряду розповів, що уряд реалізовує ідею Президента про створення національного інвестиційного фонду і висловив упевненість, що цей інструмент працюватиме надзвичайно ефективно і дасть хороші та якісні результати у майбутньому.

Форум UkraineInvest Talks Dnipro спрямований на популяризацію інвестиційного середовища в регіонах України. Серед учасників заходу - міські голови, представники бізнес-спільноти, міжнародних фінансових організацій та експертного середовища.

Серед ключових тем - інвестиційна політика та розвиток регіонів, інвестиційні стимули для проєктів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, які працюють у регіоні, побудова «інвестиційних мостів» між українськими регіонами та світом.

Планується, що участь у заході в онлайн-форматі візьмуть більш як 500 слухачів з-понад 20 країн світу.

UkraineInvest Talks: Dnipro організовано урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest спільно з міською радою Дніпра та Агентством розвитку Дніпра в партнерстві з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

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Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 19 березня своїм указом №103/2021 з метою створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва, зростання конкурентоспроможності економіки України доручив уряду вжити в установленому порядку заходів щодо створення національного фонду інвестицій та унормування питань його діяльності, зокрема стосовно визначення напрямів діяльності фонду, органів його управління та їх повноважень, порядку формування статутного капіталу, джерел формування коштів фонду, використання прибутку, здійснення контролю за діяльністю фонду, проведення незалежного аудиту.

За дорученням Президента України уряд створив державне підприємство “Національний фонд інвестицій України” (“Націнвестфонд”) та затвердив його статут. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 31 березня.