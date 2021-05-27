Надходження до бюджету у травні здійснюються із випередженням - Данилишин

З початку травня податковими органами було мобілізовано до державного бюджету 64,9 млрд грн, що на 8,3 млрд грн або на 14,6% перевищує індикативні показники на місяць.

Як передає Укрінформ, про це голова ради Національного банку Богдан Данилишин написав у Фейсбуці.

"Виконання Державного бюджету за податковими надходженнями у травні здійснюється із випередженням планових показників. Так, з початку травня станом на 25.05.2021 податковими органами було мобілізовано до державного бюджету 64,9 млрд гривень, що на 8,3 млрд гривень або на 14,6% перевищує індикативні показники на місяць", - йдеться в повідомленні.

При цьому, відшкодування ПДВ з бюджету з початку травня становило 4,3 млрд грн (+0,7 млрд грн порівняно з відшкодуванням ПДВ у квітні на відповідну дату), з початку року – 54,3 млрд грн.

За словами Данилишина, зважаючи на помірний обсяг виплат з погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу в останній декаді травня, обсяги розміщень ОВДП Міністерством фінансів є не високими, що дозволяє стримувати від підвищення вартість державних запозичень. Так, з початку травня на первинних аукціонах було розміщено гривневих ОВДП на суму 11,8 млрд. грн, у тому числі на аукціоні, що відбувся 25.05.2021 – майже 6 млрд. грн із доходністю на рівні попередніх розміщень. Найбільшим попитом користувалися гривневі ОВДП на строк 1 рік, за якими було залучено майже 3,5 млрд грн із середньозваженою доходністю 11,20% шляхом задоволення всіх отриманих заявок.

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Як повідомляв Укрінформ, у 1 кварталі 2021 року Державна податкова служба суттєво перевиконала індикативні показники з надходжень до бюджету - надходження зросли на 16,1% або 17,9 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.