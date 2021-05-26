Уряд підтримав штрафи за порушення вимог валютного законодавства

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафів до юридичних осіб за порушення вимог валютного законодавства

Як передає Укрінформ, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 26 травня.

Постанова визначає порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб за порушення вимог валютного законодавства, а також встановлює розмір штрафних санкцій. Зокрема, передбачається встановити штрафні санкції у розмірі 25% суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, а при повторному порушенні валютного законодавства протягом року розмір штрафної санкції збільшується до 50%.

Дія постанови поширюється на платників податків – юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.