Держборг за квітень зріс на ₴20 мільярдів - Мінфін

Сукупний державний та гарантований державою борг України за квітень 2021 року збільшився в гривневому еквіваленті до 2 534,28 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - до 91,33 млрд дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Станом на кінець квітня 2021 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 534,28 млрд грн (91,33 млрд дол. США в еквіваленті в іноземній валюті). Порівняно з попереднім місяцем державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 20 млрд грн та на 1,16 млрд дол. США у доларовому еквіваленті. При цьому, державний борг збільшився на 23,27 млрд гривень (1,23 млрд дол. США), а гарантований державою борг зменшився на 3,26 млрд грн (70 млн дол США)", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що збільшення державного боргу відбулось, в основному, внаслідок розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів США з погашенням в 2029 році. Дохідність єврооблігацій була встановлена на рівні 6,875%.

Державний борг станом на кінець квітня становив 2 258,04 млрд грн (81,37 млрд дол. США), з яких 44,6% складає державний внутрішній борг (ОВДП), а 55,4% - державний зовнішній борг, який складається з кредитів міжнародних фінансових організацій (19,0% від загальної суми державного боргу), єврооблігацій (30,2%) та іншого зовнішнього боргу (6,2%).

Частка державного боргу в гривні станом на кінець квітня 2021-го року зменшилась до 38,9%.

Протягом квітня 2021 року Мінфін провів 20 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 14,4 млрд гривень на фінансування державного бюджету. Платежі з погашення державного боргу в січні-квітні 2021 року склали 141,9 млрд грн, платежі з обслуговування – 45,7 млрд грн. Рівень рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 30.04.2021 склав 109,3%, при цьому рівень рефінансування ОВДП, номінованих у гривні – 121,3%, а в доларах США – 71,2%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на кінець березня 2021 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті становив 2 514,28 млрд грн (90,17 млрд дол. США в еквіваленті в іноземній валюті).

За даними Мінфіну, станом на 31 грудня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 551,88 млрд грн або 90,25 млрд дол. США.