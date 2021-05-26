МАУ відновлює рейси між Україною та Польщею

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» продовжує відновлення рейсів, які були призупинені у зв’язку з впливом пандемії COVID-19.

Про це Укрінформу повідомили з пресслужби МАУ.

Зокрема, починаючи з 18 червня 2021 року МАУ починає польотну програму за маршрутом Київ-Варшава-Київ щовівторка, щоп’ятниці та щонеділі.

В авіакомпанії зауважили, що зручний розклад рейсів дозволяє забезпечити стикування з десятком міжнародних та внутрішніх рейсів через Київ, аеропорт Бориспіль.

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Ціни за маршрутом Київ-Варшава стартують від 908 UAH, Варшава – Київ від 29 EUR в одну сторону.

В МАУ нагадали, що при перетині кордонів наразі діють епідеміологічні обмеження.