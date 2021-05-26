МАУ не бачить підстав для подорожчання квитків унаслідок обльоту Білорусі

Внаслідок обльоту Білорусі тривалість польотів до Гельсінкі, Вільнюса та інших міст зросте на 40 хв, однак компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) не бачить підстав для підвищення цін на квитки. При цьому деякі рейси можуть бути скасовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі авіакомпанії.

Зазначається, що низка нинішніх комерційних маршрутів мережі МАУ пролягає над територією Білорусі. Перегляд маршрутів стосуватиметься регулярних рейсів до Вільнюса, а також до Фінляндії (Гельсінкі, Вааса) в межах індивідуальної чартерної програми авіакомпанії.

"На даних маршрутах обліт (Білорусі - ред.) спричинятиме в середньому додатково 40 хвилин льотного часу, а відповідно - додаткові витрати на авіапальне. Водночас, виходячи із загальної ситуації у авіаційній галузі, спричиненої пандемією COVID-19, у авіакомпанії не бачать підстав для здорожчання квитків через необхідність обльоту", - йдеться у повідомленні.

Однак у компанії зауважили, що "деякі маршрути, економічна доцільність котрих знаходиться на межі рентабельності, та які не є фідерними для авіакомпанії, можуть бути скасовані для запобігання нарощуванню дотаційних рейсів".

У «Міжнародних авіалініях України» наголосили, що підтримують рішення Держави Україна щодо припинення прольоту над територією Білорусі для усіх українських авіакомпаній та припинення прямих комерційних рейсів між Україною та Білоруссю.

"Водночас, залишається відкритим питання транзиту над територією України для білоруських авіакомпаній", - нагадали у МАУ.

Читайте також: Авіакомпанія KLM призупиняє польоти над Білоруссю

Крім того, авіакомпанія акцентує увагу на необхідності "подальшого цивілізованого діалогу між державними інституціями та комерційними перевізниками щодо забезпечення транспарантних умов оперування українських перевізників у зоні заборонених перельотів у порівнянні зі своїми східними та західними конкурентами задля уникнення спотворення конкуренції на маршрутах".

Такий діалог, на думку найбільшого українського авіаперевізника, матиме принципове значення для відновлення прямих середньо- та далекомагістральних комерційних рейсів у східному та північно-східному напрямку.

Як повідомлялось, авіакомпанія МАУ з 2019 року не здійснює прямих комерційних рейсів до Білорусі через відсутність достатнього прямого трафіку між двома країнами. Левова частка українських пасажирів у напрямку Білорусі прямує до Російської Федерації із стиковкою у Мінську.

У неділю, 23 травня, білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, під приводом можливого теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича і його супутницю.

В ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича. Євросоюз рекомендував європейським авіаперевізникам обходити Білорусь і заборонив компаніям цієї країни польоти в повітряному просторі ЄС.

Низка компаній, серед яких Finnair, Air France, Singapore Airlines та інші, не використовуватимуть авіапростір Білорусі.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.