Форум «Україна 30. Земля»

Сьогодні, 26 травня, проходить третій день Всеукраїнського форуму "Україна 30. Земля".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на організаторів форуму.

Учасниками заходу будуть міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, керівник групи розробників пілотного проекту НІГД, співробітник ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» Андрій Черін, проектний менеджер Картографічної служба Королівства Норвегія Арвід Лілетун, голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, начальник управління Держгеокадастру Олексій Пінчук та інші.

Під час форуму темами для обговорення будуть: землеустрый та картографія, НІГД для земельної реформи, національна інфраструктура геопросторових даних.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання.

У березні організатори призупинили проведення заходів через локдаун в Києві.

Відновили роботу щотижневі форуми з 11 травня.