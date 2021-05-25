Глава Мінагропроду назвав землю найкращим банківським депозитом

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко заявив, що зі стартом у липні ринку продажу землі для громадян України нічого глобально не змінюється, і негайно продавати свої ділянки не потрібно.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Дом", повідомляє Укрінформ.

Глава Мінагропроду зазначив, що після старту ринку землі українців "ніхто не зобов'язує продавати землю або купувати".

"Не рекомендую продавати (землю - ред.). З однієї простої причини: земля — це найкращий банківський депозит у країні. Це актив, який постійно зростає в ціні, це орендна плата, яка постійно зростає, це можливість заробляти на вирощуванні сільгосппродукції, яка сьогодні має фантастичні ціни на світових ринках", — пояснив свою позицію Лещенко.

Міністр додав, що будь-який власник землі завжди має стабільність у трьох аспектах. "Актив зростає в ціні, актив завжди має попит, і паралельно ти з цього активу можеш отримувати сільгосппродукцію, якою можеш годувати не тільки себе, а й інших людей", — наголосив він.

Як повідомлялося, 24 травня Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин", необхідний для завершення земельної реформи в Україні.