Мінфін розмістив облігації на ₴5,9 мільярда

Міністерство фінансів 25 травня 2021 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 5,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 25 травня 2021 року, до державного бюджету залучено 5 960 969 672,37 грн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 18 травня 2021 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 14,16 млрд грн.