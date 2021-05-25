МХП до кінця 2021 року переходить на електронний документообіг

Агрохолдинг МХП переходить на електронний документообіг вже до кінця 2021 року.

Про це заявив директор юридичного департаменту МХП Юрій Гвоздєв, повідомили Укрінформу в пресслужбі холдингу.

Як зазначив Гвоздєв, ще задовго до ініціативи на державному рівні, МХП розпочав процес відмови від паперового документообігу і до кінця 2021 року повністю відмовиться від паперів в роботі з договорами та іншими документами, що мають юридичне значення - вони підписуватимуться в цифровому вигляді з прикладенням електронного підпису.

«Вже рік, як ми створили власний центр видачі електронних підписів для наших співробітників і для партнерів. Застосування електронних підписів значно спрощує обмін документами, знижує витрати та прискорює бізнес-процеси. До того ж підписання традиційним способом документів не завжди забезпечує належний юридичний захист, оскільки підпис на паперовому документі може бути несправжнім. Натомість валідність електронного підпису підтверджується Мін'юстом і ми можемо бути впевнені, що підпис є автентичним», - зазначив директор юридичного департаменту МХП.

За словами Гвоздєва, МХП оголошує себе paperless-компанією та закликає всіх долучатися до процесу впровадження paperless в Україні.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський у виступі на Diіa Summit 2.0 зазначив, що з 24 серпня цього року Україна переходить на режим роботи - paperless (без паперу). За кілька місяців жодна державна установа не зможе вимагати від громадянина папери або будь-які довідки для взаємодії з державою.

Фото: МХП