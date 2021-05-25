Нашій країні треба припинити імпорт електроенергії з Білорусі – Волинець
Як передає Укрінформ, про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Авіасполучення з Білоруссю зупиняють. А як щодо повного припинення імпорту електроенергії з островецької АЕС? Атомної електростанції режиму Лукашенка, побудованої на гроші режиму Путіна… То хіба наступним кроком української влади не має бути повна зупинка імпорту МВт-годин з Білорусі?» - написав Волинець.
Він зазначив, що Україна від самого початку запуску в Білорусі АЕС у листопаді 2020 року була і залишається єдиною країною - імпортером цієї електроенергії.
«Тільки протягом цього неповного місяця Україною імпортовано електроенергії на 11 млн грн. З початку року понад мільярд гривень до бюджетів диктаторських країн на фоні зарплатного боргу перед українськими шахтарями», - зауважив Волинець.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.