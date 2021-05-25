Нашій країні треба припинити імпорт електроенергії з Білорусі – Волинець

Голова Незалежної профспілки гірників, народний депутат, голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець вважає, що Україні треба повністю припинити імпорт електроенергії з Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Авіасполучення з Білоруссю зупиняють. А як щодо повного припинення імпорту електроенергії з островецької АЕС? Атомної електростанції режиму Лукашенка, побудованої на гроші режиму Путіна… То хіба наступним кроком української влади не має бути повна зупинка імпорту МВт-годин з Білорусі?» - написав Волинець.

Він зазначив, що Україна від самого початку запуску в Білорусі АЕС у листопаді 2020 року була і залишається єдиною країною - імпортером цієї електроенергії.

«Тільки протягом цього неповного місяця Україною імпортовано електроенергії на 11 млн грн. З початку року понад мільярд гривень до бюджетів диктаторських країн на фоні зарплатного боргу перед українськими шахтарями», - зауважив Волинець.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.