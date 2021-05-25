З початку року кількість платіжних карток в обігу зросла на 2,5% – Нацбанк

Кількість платіжних карток в обігу з початку року зросла на 2,5%, до 75,3 млн штук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

"З початку року на 2,5% зросла загальна кількість платіжних карток в обігу – до 75,3 млн штук. Також продовжувала розширюватися платіжна інфраструктура. За січень-березень кількість пунктів продажу товарів, які приймають платіжні картки, зросла на 2% – до 334 тисяч", - йдеться в повідомленні НБУ.

Також мережа торговельних pos-терміналів в Україні за І квартал зросла майже на 2% – до 382 тис. Із них майже 87% торговельних платіжних терміналів забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати.

При цьому, темпи приросту кількості торговельних pos-терміналів у першому кварталі 2021 року були найнижчими за останній рік. Загалом кількість платіжних терміналів (контактних та безконтактних) у розрахунку на 1 млн постійного населення України станом на 1 квітня 2021 року становила 9,6 тис. шт. (на початок року – 9,4 тис. шт.).

У Нацбанку зазначають, що попри пандемію, обсяги транскордонних переказів в Україну минулого року майже не знизилися, водночас на перше місце за обсягами операцій вийшли перекази через банківські рахунки (через систему SWIFT). Тож карантинні обмеження сприяли перетіканню транскордонних переказів із неофіційних каналів у офіційні.