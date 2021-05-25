Венедіктова обговорила захист інвесторів з представниками Американської торговельної палати

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зустрілася з представниками Американської торговельної палати в Україні та обговорила захист прав інвесторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Згідно з повідомленням, учасники зустрічі підбили підсумки річної співпраці щодо захисту прав інвесторів, а також шляхи вирішення завдань у цій сфері.

Зазначається, що серед пріоритетних напрямів, в яких за рік прокуратурі вдалося досягти зрушень, питання протидії підробленню лікарських препаратів, незаконному використанню знаків для товарів, надання оцінки законності переоглядів товарів на митниці за дорученнями правоохоронних органів.

«Захист інвестицій – це захист інтересів суспільства і держави. Проте при вирішенні цих важливих завдань нам потрібно дотримуватись балансу між захистом прав бізнесу та необхідністю реагувати там, де є об’єктивні чинники, що можуть свідчити про порушення закону. В усіх питаннях ми саме на боці закону і тільки такий прозорий підхід дозволить нашій країні бути інвестиційно привабливою», - наголосила Венедіктова.

Своєю чергою представники Американської торговельної палати в Україні подякували за підтримку та реальні результати роботи створеного в Офісі генпрокурора спеціального підрозділу щодо захисту інвестицій. Рік тому палата звернулась до прокуратури з 26 проблемними питаннями, що стосуються великих компаній-інвесторів, частину з них вже вдалося вирішити, поінформували в ОГП.

«Нам треба повертати довіру до інституції і певна, що сфера захисту інвестицій один із ключів до цього. В багатьох провадженнях нам довелося змінити орган слідства, прийняти кінцеві законні рішення, ми перевіряємо роботу правоохоронців, щоб не допускати тиску на бізнес. Зараз на фініші розробка стандарту захисту інвесторів в діяльності прокурора. Ми постійно вдосконалюємо свої підходи, розвиваємо нові напрями роботи, спеціалізацію прокурорів, щоб змінюватися заради високих результатів», – резюмувала генеральний прокурор.

Як повідомляється, загалом на контролі Офісу генерального прокурора наразі перебуває 37 кримінальних проваджень, в яких предметом перевірки є можливі порушення прав інвесторів.