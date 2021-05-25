Податкова у І кварталі суттєво перевиконала показники із надходжень до бюджету

Державна податкова служба України (ДПС) у січні-березні 2021 року перевиконала індикативний показник надходжень до загального фонду державного бюджету на 6,2%, або на 7,6 млрд грн, зростання надходжень порівняно з минулим роком ­­– на 16,1%, або на 17,9 млрд гривень

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

"І кварталі 2021 року ДПС суттєво перевиконано індикативні показники з надходжень до бюджету. При цьому фіксується і зростання надходжень порівняно з минулим роком. Індикативний показник надходжень до загального фонду державного бюджету перевиконано на 6,2%, або на 7,6 млрд грн, зростання надходжень порівняно з минулим роком ­­– на 16,1%, або на 17,9 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

У ДПС зазначають, що вагомим є зростання надходжень ПДВ з вироблених в Україні товарів. Ріст до минулого року – майже у 1,5 раза, індикатив перевиконано на 12,3%, понад індикатив надійшло 4,2 млрд грн ПДВ.

«Результати роботи у першому кварталі 2021 року демонструють, що позитивна тенденція із забезпечення надходжень до бюджету, яка була розпочата минулого року, зберігається. І це не випадковий результат, не збіг обставин, це – наслідки нашої системної роботи», – підкреслив заступник голови ДПС Євген Олейніков.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, розпис виконано на 102,2%. За платежами, справляння яких контролює ДПС, надходження становили 507,5 млрд грн, або 110,7%, що на 49,2 млрд грн більше від річного розпису.