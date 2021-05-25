«Україна 30. Земля». Шмигаль відкрив другий день форуму

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відкрив другий день всеукраїнського форуму «Україна 30». 25 травня учасники заходу обговорять ринок землі і його вигоди для громад.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на організаторів форуму.

Крім Прем’єр-міністра сьогодні виступлять міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, т. в. о. голови Держгеокадастру Сергій Завадський, представники програми USAID AGRO, депутати та експерти.

“Одне з основних питань форуму стосується того, як запуск ринку землі може бути вигідним людям, які працюють на землі — фермерам. Ми обговоримо, як ринок сприятиме очікуванням аграріїв у питаннях зрошення земель, агрострахування та кредитування”, - йдеться на сайті.

Форум «Україна 30. Земля» триває три дні — з 24 до 26 травня.