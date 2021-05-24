Кабмін заборонив реєстрацію в Україні однокорпусних танкерів

Уряд вирішив заборонити реєстрацію в Україні однокорпусних нафтових танкерів та тих, які перебувають в експлуатації понад 25 років.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові Кабміну №500 "Про внесення змін до Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України".

"Не підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України нафтові танкери, які не відповідають вимогам щодо подвійного корпусу чи еквівалентної конструкції, що встановлені правилами 19 і 28 додатку І до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої протоколом 1978 року до неї, а також нафтові танкери віком 25 років і більше після дати поставлення судна, яка визначається пунктами 28.1-28.9 правила 1 зазначеного додатку”, - йдеться у постанові.

Фахівці Міністерства інфраструктури, які були розробниками змін до порядку ведення Державного суднового реєстру, вважають, що реалізація цієї урядової постанови сприятиме підвищенню рівня безпеки перевезень нафтопродуктів морським транспортом, а також поліпшенню екологічного стану морської зони країни.

Як повідомлялося, танкер-бункерувальник Delfi, що зазнав аварії і сів на мілину біля узбережжя Одеси, був спущений на воду більше 50 років тому і мав однокорпусну конструкцію, що призвело під час аварії до потрапляння залишків нафтопродуктів в акваторію Одеського морського порту.

У травні 2021 року Господарський суд Одеської області задовольнив позов Держави Україна в особі Кабміну до компанії Mister Drake PC про визнання права власності на танкер-бункерувальник Delfi, наслідки аварії якого біля узбережжя Одеси компанія не зуміла своєчасно ліквідувати.