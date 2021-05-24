Держава захистила основні майнові реєстри від кібератак - Мін’юст

З початку року в Україні не зафіксовано жодного повідомлення про несанкціоноване втручання в державні реєстри.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час форуму “Україна 30. Земля” повідомила заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук.

За її словами, забезпечення непорушності майнових і корпоративних прав на бізнес та нерухомість — основний пріоритет держави.

“Ефективний захист прав власників, а особливо господарів та користувачів земельних ділянок, — це наше минуле, сьогодення й майбутнє. За останні 20 місяців зроблено багато для того, щоб наблизити реєстраційні послуги до міжнародних стандартів, аби вони були безпечними, зручними та більш зрозумілими і для громадян, і для бізнес-спільноти”, - наголосила Оніщук.

За її словами, Міністерство юстиції застосовує дії на упередження будь-яких рейдерських атак, зокрема через державні реєстри. Завдяки вжитим заходам торік вдалося повністю убезпечити два основні реєстри нерухомості та бізнесу від кібератак. Як підтвердження — протягом майже 5 місяців з початку року в Україні не зафіксували жодного повідомлення про несанкціоноване втручання до держреєстрів. Тоді як минулого року 40% скарг на незаконні реєстраційні дії були пов’язані саме з такими незаконними операціями.

“Ми очистили систему державної реєстрації від недобросовісних кадрів. І не лише завдяки тому, що у 2019 році анулювали доступ до держреєстрів комунальним підприємствам (колишнім так званим “акредитованим суб’єктам”). Йдеться про справжнє “генеральне прибирання” у лавах державних реєстраторів, нотаріусів через проведення спеціальних перевірок й анулювання свідоцтв на надання права нотаріальної діяльності нотаріусам, які порушували закон. І зараз зухвалих порушників, котрі осмілюються вчиняти незаконні реєстраційні дії, практично немає”, - запевнила Ольга Оніщук.

Вона також нагадала про діяльність відкритого у грудні 2019 року Офісу протидії рейдерству. Нині він здійснює фахову експертизу реєстраційних дій, правомірність яких оскаржується.

“Маємо інструмент миттєвого реагування, який дозволяє міністрові протягом однієї доби скасовувати незаконні реєстраційні дії за наявності очевидних грубих порушень закону держреєстратором чи нотаріусом”, - сказала посадовиця.

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Тепер фахівці Мін’юсту працюють у двох напрямах: законодавчому і технічному. Зокрема, до другого читання готується законопроєкт №3774, який, поміж іншого, містить антирейдерські запобіжники для аграрного бізнесу. Приміром, впроваджується норма, згідно з якою правочини щодо припинення оренди земель сільськогосподарського призначення визнаватимуться “значними”, такими, що можуть бути укладені виключно за згодою загальних зборів учасників — тобто, за згодою власника бізнесу.

“Надзвичайно важливим буде і запровадження єдиного циклу нотаріального посвідчення договору відчуження корпоративних прав та одночасної державної реєстрації прав на бізнес у результаті укладення такого правочину. Цю норму передбачено законопроєктом про реформу нотаріату, який найближчим часом уряд внесе на розгляд парламенту. І саме нотаріат стане гарантом правової чистоти укладення правочинів при відчуженні земельних ділянок. Таким чином, нотаріат здійснить найбільшу місію у відкритті ринку землі”, - переконана Оніщук.

Заступниця міністра також розповіла про перспективи впровадження “технічних щитів” у державних реєстрах.

“Важливо вибудувати систему держреєстрів таким чином, щоб реєстратори й нотаріуси не мали можливості проводити незаконні дії, а технічні щити блокували будь-які спроби такого втручання. Зараз готуємо так звані “острівці безпеки”, перші з яких вже до кінця червня запровадимо у систему державних реєстрів”, - підсумувала Ольга Оніщук.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня 2021 р. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (№3774). Ухвалення документа необхідне для ліквідації низки прогалин, що перешкоджають належному захисту права власності і корпоративних прав в Україні.

Річ у тім, що чинний механізм розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність держреєстратора не передбачає адекватних інструментів реагування на випадки, коли після незаконної реєстрації й подання потерпілою особою скарги до Мін’юсту цей же об'єкт реєструють повторно.

Чинним законодавством встановлено також надмірні формальні вимог до змісту скарг, що подаються до Міністерства юстиції. Як наслідок — з формальних причин більше половини скарг не приймають до розгляду. І щоб довести своє право на володіння чи оренду майна, люди змушені звертатись до суду, витрачаючи гроші й час. А рейдери та недобросовісні реєстратори роками уникають покарання за злочини. .