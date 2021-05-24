ДФС проводить обшуки в Криворізькій міськраді

Державна фіскальна служба України проводить обшуки у Криворізькій міський раді, оскільки співробітники ГСУ ФР ДФС викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями.

Про це ДФС повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається у повідомленні, протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами та комунальними підприємствами Криворізької міськради укладено договори з деякими товариствами щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 1 млрд 700 млн грн.

За даними фіскальної служби, документально постачання товарів, виконання робіт та надання послуг відображено з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Протягом тривалого періоду реквізити, документи та печатки зазначених підприємств з ознаками фіктивності використовувалися службовими особами за сприяння посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів, вважають у ДФС.

Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, чорнових записів щодо діяльності зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

Як повідомлялося, нещодавно ДФС провела десятки обшуків на комунальних підприємствах Києва.

Фото: ДФС