ДФС проводить обшуки в Криворізькій міськраді

ДФС проводить обшуки в Криворізькій міськраді

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Укрінформ
Державна фіскальна служба України проводить обшуки у Криворізькій міський раді, оскільки співробітники ГСУ ФР ДФС викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями.

Про це ДФС повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається у повідомленні, протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами та комунальними підприємствами Криворізької міськради укладено договори з деякими товариствами щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 1 млрд 700 млн грн.

За даними фіскальної служби, документально постачання товарів, виконання робіт та надання послуг відображено з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності.

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Протягом тривалого періоду реквізити, документи та печатки зазначених підприємств з ознаками фіктивності використовувалися службовими особами за сприяння посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів, вважають у ДФС.

Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, чорнових записів щодо діяльності зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

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Як повідомлялося, нещодавно ДФС провела десятки обшуків на комунальних підприємствах Києва.

Фото: ДФС

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