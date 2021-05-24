Укрзалізниця поєднає три регіони України «Прикарпатським експресом»

АТ "Укрзалізниця" запускає сучасний тривагонний дизельний потяг ДПКр № 807/808 «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ — Ківерці (через Львів та Луцьк).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Цей потяг з’єднає одразу три туристичні регіони на заході України, надаючи можливість громадянам та гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення", - зазначили у транспортному відомстві.

Потяг № 807/808 сполученням Івано-Франківськ — Ківерці курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи, і проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк. Потяг відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20, прибуватиме до Луцька о 23:30 (о 23:50 — до Ківерців).

У зворотному напрямку «Прикарпатський експрес» вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцьку), прибуття до Івано-Франківська о 13:38. Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів — Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття до Івано-Франківська о 13.38) через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш. А з 2 червня кожної середи потяг № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом (відправлення з Ківерців о 5:14, прибуття до Львова о 9:51).

Маршрут обслуговуватиме український дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, який обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю. Раніше, у 2019 році, він курсував у столиці за маршрутом Kyiv Boryspil Express. Через коронакризу, у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку за цим напрямком, його почали експлуатувати як експрес на маршруті станція ім. Т.Г. Шевченка — Черкаси. Тепер на цьому маршруті його замінив рейковий автобус Pesa 620М.