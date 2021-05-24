Цього тижня експерти прогнозують зміцнення гривні

Поточного тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,3 грн, а готівковий долар в банках буде торгуватися близько 27,2 / 27,4 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,6%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,61 до 27,46 грн (-0,6%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 27,53 / 27,55 до 27,42 / 27,44 (-0,4%).

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Як повідомляв Укрінформ, за словами голови ради Національного банку Богдана Данилишина, на міжбанківському валютному ринку гривня продовжує зміцнюватись, цьому сприяє переважання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.