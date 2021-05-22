Британські військові експерти оцінювали миколаївських суднобудівників

Британські військові експерти оцінювали миколаївських суднобудівників

Укрінформ
Представники кораблебудівних підприємств Британії відвідали заводи Миколаєва, які планують залучити до виконання програми будівництва ракетних катерів для ВМС України. Візит проходив у рамках меморандуму, підписаного в жовтні 2020 між Україною та Британією про посилення співпраці у військовій та військово-технічній сферах.

Про це повідомляє ІНШЕ TV з посиланням на сторінку в Facebook «Миколаїв - місто корабелів».

Делегація відвідала підприємства «Зоря-Машроект», Суднобудівний завод «Океан» та верф «Нібулон», ознайомилася з виробничими потужностями та технічними можливостями заводів.

Нагадаємо, Велика Британія й Україна домовилися спільно виробляти ракетні катери для ЗСУ з постійним місцем базування в Очакові.

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В березні аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз заявив, що «ракетні катери проектують спеціально для України, тому вони будуть оригінальними і матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, що буде забезпечувати швидкість до 40 вузлів». «На них планують встановити артилерійські системи й ракети. Все залежить, зокрема, від того, які ракети потрібно. А це можуть бути ракети малої або великої дальності. Саме такі питання зараз розглядають британські компанії», - повідомив Вудз.

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За його словами, планується, що перші чотири катери будуть побудовані в Британії, в той самий час українські суднобудівники спостерігатимуть за роботою. А от друга частина - чотири ракетні катери - будуть будуватися в Україні.

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