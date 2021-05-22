Британські військові експерти оцінювали миколаївських суднобудівників

Представники кораблебудівних підприємств Британії відвідали заводи Миколаєва, які планують залучити до виконання програми будівництва ракетних катерів для ВМС України. Візит проходив у рамках меморандуму, підписаного в жовтні 2020 між Україною та Британією про посилення співпраці у військовій та військово-технічній сферах.

Про це повідомляє ІНШЕ TV з посиланням на сторінку в Facebook «Миколаїв - місто корабелів».

Делегація відвідала підприємства «Зоря-Машроект», Суднобудівний завод «Океан» та верф «Нібулон», ознайомилася з виробничими потужностями та технічними можливостями заводів.

Нагадаємо, Велика Британія й Україна домовилися спільно виробляти ракетні катери для ЗСУ з постійним місцем базування в Очакові.

В березні аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз заявив, що «ракетні катери проектують спеціально для України, тому вони будуть оригінальними і матимуть довжину орієнтовно від 50 до 65 метрів, що буде забезпечувати швидкість до 40 вузлів». «На них планують встановити артилерійські системи й ракети. Все залежить, зокрема, від того, які ракети потрібно. А це можуть бути ракети малої або великої дальності. Саме такі питання зараз розглядають британські компанії», - повідомив Вудз.

За його словами, планується, що перші чотири катери будуть побудовані в Британії, в той самий час українські суднобудівники спостерігатимуть за роботою. А от друга частина - чотири ракетні катери - будуть будуватися в Україні.