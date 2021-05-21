Parimatch стала першим ліцензованим організатором азартних ігор в рядах Ukrainian Gambling Council

Компанія "Parimatch Україна" стала першим ліцензованим організатором азартних ігор в рядах громадського об'єднання "Всеукраїнська Рада Гемблінгу" (Ukrainian Gambling Council).

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ТОВ "Паріматч".

Як зазначається у повідомленні, генеральний директор ТОВ "Паріматч" Наталія Гілевич і голова громадського об'єднання "Всеукраїнська Рада Гемблінгу" Антон Кучухідзе підписали документи про членство.

"Ukrainian Gambling Council вітає в особі "Parimatch Україна" першого в своїх рядах організатора азартних ігор", - йдеться у повідомленні.

Коментуючи вступ першої ліцензованої беттінгової компанії країни, Кучухідзе, який також є заступником голови консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, підкреслив: "Я дуже радий, що першою ліцензованою компанією, яка вступила в UGC, є "Parimatch Україна". Станом на сьогодні це компанія, яка оплатила державі найбільший ліцензійний платіж - безумовно, це колосальний внесок і в державний бюджет, і в розвиток сфери гемблінгу в цілому. Упевнений, що за прикладом цієї компанії підуть і інші. Я радий, що Parimatch прийняла рішення підтримувати нас в завданні об'єднаннях тих, хто зацікавлений у розвитку гральної індустрії в Україні, у встановленні прозорості та прогнозованості на ринку азарту, в тому, щоб кращі практики відповідальної гри з'являлися для користувачів в Україні. Сьогодні в рамках UGC я бачу умови для довгої успішної і плідної роботи на благо всього ринку, і від імені всіх членів організації вітаю Наталію та її українську команду Parimatch".

Зі свого боку Гілевич заявила, що ТОВ "Паріматч" усвідомлює рівень відповідальності першої і поки єдиної беттінгової компанії, що отримала ліцензію в Україні. "Ми готові і далі сприяти державі в будівництві прозорого і справедливого ринку азартних ігор. Нашим першорядним завданням ми бачимо турботу про те, щоб цей вид дозвілля був неподільно пов'язаний з принципами відповідальної гри, а Parimatch асоціювався виключно з чесним, відкритим і надійним бізнесом. Бренд Parimatch став першопрохідцем, за яким уважно стежили інші, щоб потім іти його шляхом", - зазначила вона.

Ukrainian Gambling Council - це громадська організація, головними цілями якої є формування ефективного механізму для діалогу між державою і ліцензованими організаторами азартних ігор, а також сприяння створенню позитивного іміджу грального ринку в Україні. Серед інших членів організації - профільні асоціації букмекерів, власників гральних автоматів, єдине профільне друковане видання - журнал "Азарт", асоціації професіоналів у сфері гемблінгу, IT і онлайн-систем моніторингу. Очікується вступ й інших ліцензованих організаторів азартних ігор, з деякими з них вже є попередня домовленість, а з іншими йде процес переговорів.

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Parimatch - всесвітньовідомий бренд зі спортивного беттінга, одна з найпопулярніших інноваційних онлайн-платформ для ставок в Європі і світі. Бренд Parimatch був заснований в Києві в 1994 році. Parimatch Україна є частиною глобального холдингу і найбільшим меценатом спорту в Україні.