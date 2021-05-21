Україна визначила три пріоритети у кліматичній співпраці з ЄС - Шмигаль

Україна поділяє кліматичні амбіції ЄС і готує пропозиції щодо другого національно визначеного внеску.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції «Дорога до Вільнюса: пріоритети запланованої Конференції з реформ в Україні», повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Уряд налаштований враховувати Зелений курс ЄС у своїй політиці. Щоб розробити власний порядок денний відповідно до Зеленого курсу ЄС, нами спільно з ЄС започатковано окремий діалог з Єврокомісією», — сказав Шмигаль.

За його словами, Україна представила ЄС свої пропозиції щодо співпраці, і сторони спільно визначили 3 ключові пріоритети: енергоефективність, водень, трансформація вугільних регіонів.

Прем’єр-міністр нагадав, що в лютому під час 7-го засідання Ради асоціації Україна — ЄС досягнута домовленість про подальші спільні кроки, насамперед щодо інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та поглиблення галузевої інтеграції.

«На сьогодні сторони розпочали внутрішню оцінку досягнення цілей Угоди про асоціацію. Крім того, проводиться робота щодо подальшого перегляду лібералізації торгівлі товарами у рамках поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС», — сказав глава уряду.

Крім того, він відзначив інтенсивний політичний діалог з НАТО на рівні уряду, органів державної влади та на рівні експертів, а також розпочато консультації Альянсу та України для узгодження подальших спільних кроків.

«Цілеспрямований та планомірний перехід сектору безпеки та оборони України, її Збройних сил на стандарти НАТО, є одним з першочергових пріоритетів уряду», — наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що Конференція реформ у липні цього року у Вільнюсі та заплановані в межах підготовки заходи сприятимуть кращому розумінню реформ в Україні та ширшому залученню міжнародних партнерів.

За його словами, уряд системно підійшов до підготовки ключових програмних документів, передусім Програми своєї діяльності та Плану пріоритетних дій. А схвалена урядом Національна економічна стратегія до 2030 року визначає довгострокову економічну візію, вектори та «червоні лінії» економічного розвитку, визначає конкретні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг.

Крім того, за словами глави уряду, НЕС-2030 враховує важливі наскрізні напрямки, які сьогодні є визначальними для євроінтеграційної політики — диджиталізацію, «зелений» курс, розвиток підприємництва та збалансований регіональний розвиток.

Метою сьогоднішнього заходу є підготовка до Конференції реформ в Україні, яка запланована на 7-8 липня 2021 року у Вільнюсі (Литва).

У зустрічі також узяли участь віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, заступник генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катерина Матернова, голова Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) Ека Ткешелашвілі.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Міндовкілля представило проєкт Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди. Він пропонує скоротити викиди парникових газів на 65% у 2030 році у порівнянні з 1990 роком.