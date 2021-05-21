Електроважмаш відвантажив польській компанії двигуни для тепловозів

ДП "Електроважмаш" відвантажило у Польщу чергову партію нових електродвигунів ЕД 118АУ1 для тепловозів.

Про це повідомляє пресцентр ДП "Електроважмаш", передає Укрінформ.

"Підприємство відвантажило польській компанії Almides Sp. z o.o. чергову партію нових електродвигунів ЕД 118АУ1 для тепловозів за контрактом, який підписаний у березні 2021 року", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника ДП "Завод "Електроважмаш" Віктора Буська, польська компанія Almides Sp. z o.o. - постійний партнер підпиємства: "Завод поставляє контрагенту не тільки нове електрообладнання, а й проводить ремонт і відновлення обладнання, яке було в експлуатації".