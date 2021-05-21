Укрзалізниця виставить на продаж 11 непрофільних активів

АТ "Укрзалізниця" через систему Prozorro.Продажі виставить на продаж 11 непрофільних активів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, шо на першому етапі в компанії визначили 182 непрофільних активів: нежитлові приміщення, споруди, будівлі, цілісні майнові комплекси тощо. Перші 11 об'єктів буде продано для вивчення кон’юнктури ринку.

На продаж буде виставлено 6 магазинів, приміщення спортклубу та 4 нежитлових приміщення. Від реалізації першої партії непрофільних активів Укрзалізниця планує отримати близько 18 млн грн.

За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика, процес проведення аукціонів буде максимально прозорим. Крім цього, буде проведена окрема маркетингова кампанія з метою залучення максимальної кількості учасників до аукціонів.

«Після проведення перших аукціонів ми зробимо детальних аналіз зацікавленості ринку у непрофільних активах Укрзалізниці. Після цього розпочнемо наступні етапи реалізації наших надлишкових об’єктів», —розповів Юрик.

Він додав, що постійно діюча комісія з непрофільних активів розробила план розпорядження активами, який затвердило правління компанії.

"Так історично склалося, що Укрзалізниця має чималу кількість приміщень та будівель, які вже не використовуються компанією. Натомість ми вимушені витрачати кошти на їх утримання. Таким чином, замість прибутків, вони генерують зайві витрати. Саме ці об’єкти ми будем продавати для максимально ефективного їх подальшого використання новими власниками", — сказав очільник Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня Кабінет Міністрів затвердив консолідований фінансовий план АТ «Укрзалізниця» на 2021 рік, який передбачає прибуток на рівні 3,6 млрд грн. Зокрема, в компанії планують отримати 1,9 млрд грн від відчуження непрофільних активів.