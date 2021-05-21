Банки за чотири місяці отримали ₴17,5 мільярда чистого прибутку - НБУ

У січні – квітні 2021 року банки Укрмїни отримали 17,5 млрд грн чистого прибутку.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані НБУ.

Чистий прибуток банків України за січень-квітень 2021 року становив 17,5 млрд грн, що на 7,7 млрд грн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За січень-квітень 2020 року чистий прибуток банків становив 25,2 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, чистий прибуток банків України за 2020 рік становив 41,3 млрд грн, що на 29% менше, ніж роком раніше.

Державні банки у І кварталі 2021 року отримали прибуток 3,2 млрд грн.