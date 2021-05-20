Рада планує спростити процедуру підключення українців до газових мереж

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи".

За відповідний документ №4578-1 проголосували 264 народних депутати, передає кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці йдеться, що метою ухвалення законопроєкту є спрощення механізму приєднання об’єктів замовника до газотранспортної або газорозподільної системи.

Зокрема, законопроєктом планується внести зміни до Закону «Про ринок природного газу», які спрямовані на скасування законодавчо встановленого обов’язкового поділу приєднання на типи, зміну підходів з визначення плати за приєднання, унормування строків виконання заходів з приєднання, захист заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільної системи.

Крім того, планується внести зміни до Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», якими впроваджується інструмент державного контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку.