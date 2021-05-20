Пенсійний фонд вже виплатив 1,4 мільярда «карантинної» допомоги

Пенсійний фонд вже виплатив 1,4 мільярда «карантинної» допомоги

Укрінформ
Пенсійний фонд України станом на 20 травня профінансував уже 1,4 мільярда гривень допомоги застрахованим особам у розмірі 8 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Пенсійного фонду України у Фейсбуці. 

«Станом на 20 травня 2021 року Пенсійним фондом України профінансовано 1 400,0 млн грн для забезпечення виплати допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 328 «Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 7 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Фото: Нацбанк

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