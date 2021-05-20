Пенсійний фонд вже виплатив 1,4 мільярда «карантинної» допомоги

Пенсійний фонд України станом на 20 травня профінансував уже 1,4 мільярда гривень допомоги застрахованим особам у розмірі 8 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Пенсійного фонду України у Фейсбуці.

«Станом на 20 травня 2021 року Пенсійним фондом України профінансовано 1 400,0 млн грн для забезпечення виплати допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 328 «Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 7 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Фото: Нацбанк