«Гугл» сплатив мільйон гривень штрафу за ненадання інформації АМКУ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що тимчасова адміністративна колегія комітету на засіданні 2 квітня 2021 року ухвалила рішення про накладання штрафу на ТОВ "Гугл" у розмірі 1 млн грн.
АМКУ оштрафував ТОВ "Гугл" за несвоєчасне подання інформації, яка була необхідна комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця про блокування його облікового запису у додатку "Google Мій бізнес".
У комітеті нагадують, що положеннями статей 22 та 22¹ Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що вимоги державного уповноваженого комітету є обов'язковими для виконання у визначений ним строк.
Розмір штрафу зумовлювався ще й обтяжуючими обставинами - "Гугл" не надавав комітету затребувану інформацію більше року. Це унеможливило повний і всебічний розгляд АМКУ заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Штраф підлягав сплаті у двомісячний строк з дня одержання ТОВ "Гугл" відповідного рішення.