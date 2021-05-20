Українцям вперше показали фюзеляж військового літака Ан-178-100Р

На ДП «Антонов» відбулася церемонія викочування першого фюзеляжу літака Ан-178-100Р, що виготовляється для потреб Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, передає Укрінформ.

Зазначається, що флагман українського авіабудування ще наприкінці минулого року отримав замовлення від Міноборони України на будівництво трьох військово-транспортних літаків Ан-178-100Р. Контракт виробника з оборонним відомством розрахований до 2024 року.

За словами віцепрем’єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, Україна вперше за роки Незалежності замовила літаки для ЗСУ. Першу машину «антонівці» планують передати українським військовим уже навесні 2023 року.

«Звісно, попереду ще багато роботи – інтеграція імпортозаміщених комплектуючих, етап випробовувань тощо, але черговий важливий крок у процесі відновлення авіаційної галузі країни зроблений», – зазначив Уруський.

Він наголосив, що нині відбувається ґрунтовна робота з реформування авіакосмічної галузі та ОПК, спрямована на створення всіх необхідних умов для ефективної роботи галузі.

«Вживаються необхідні кроки для того, щоб процес корпоратизації державних підприємств та створення двох державних холдингових компаній «Оборонні системи України» та «Аерокосмічні системи України» вже розпочався відповідно до чинного законодавства», – підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, на початку березня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що держава оплатила аванси для ДП "Антонов" за контрактами на купівлю трьох нових літаків Ан-178. Ан-178-100Р має замінити транспортні літаки попереднього покоління.

Фото: mspu.gov.ua/