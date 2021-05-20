ДФС викрила ухилення від сплати податків на 41 мільйон на Одеському припортовому заводі

Державна фіскальна служба виявила ухилення від сплати податків на 41 млн грн в рамках давальницької схеми на Одеському припортовому заводі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт ДФС.

Як зазначається у повідомленні, співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора в рамках досудового розслідування кримінального провадження викрили підприємство в ухиленні від сплати податків.

Правоохоронці встановили, що службові особи вказаного підприємства, що розташоване у м. Києві, з метою заниження податкових зобов’язань в період 2020 року здійснювали реалізацію товарно-матеріальних цінностей поза податковим та фінансовим обліками, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підприємство купувало природний газ з метою його подальшої передачі на ПАТ «Одеський припортовий завод» для виготовлення аміаку та карбаміду, який експортувався та реалізовувався на території України. Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність підприємства за 2020 рік та зробивши необхідні розрахунки, правоохоронці виявили надлишок виготовленого карбаміду, який у подальшому, за оперативними даними, реалізовано за готівкові кошти без відображення в податковій та фінансовій звітностях. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків в результаті «тіньової» реалізації карбаміду становить 41 млн грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення було проведено обшуки у місті Києві та в Одеській області. За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які містять підтвердження щодо вчинення кримінального правопорушення. Наразі проводиться досудове розслідування, повідомляють у ДФС.