ДФС викрила ухилення від сплати податків на 41 мільйон на Одеському припортовому заводі

ДФС викрила ухилення від сплати податків на 41 мільйон на Одеському припортовому заводі

Укрінформ
Державна фіскальна служба виявила ухилення від сплати податків на 41 млн грн в рамках давальницької схеми на Одеському припортовому заводі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт ДФС

Як зазначається у повідомленні, співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора в рамках досудового розслідування кримінального провадження викрили підприємство в ухиленні від сплати податків.

Правоохоронці встановили, що службові особи вказаного підприємства, що розташоване у м. Києві, з метою заниження податкових зобов’язань в період 2020 року здійснювали реалізацію товарно-матеріальних цінностей поза податковим та фінансовим обліками, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

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Підприємство купувало природний газ з метою його подальшої передачі на ПАТ «Одеський припортовий завод» для виготовлення аміаку та карбаміду, який експортувався та реалізовувався на території України. Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність підприємства за 2020 рік та зробивши необхідні розрахунки, правоохоронці виявили надлишок виготовленого карбаміду, який у подальшому, за оперативними даними, реалізовано за готівкові кошти без відображення в податковій та фінансовій звітностях. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків в результаті «тіньової» реалізації карбаміду становить 41 млн грн.

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З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення було проведено обшуки у місті Києві та в Одеській області. За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які містять підтвердження щодо вчинення кримінального правопорушення. Наразі проводиться досудове розслідування, повідомляють у ДФС.

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