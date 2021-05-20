Махінації з дизпальним для Укрзалізниці: НАБУ повідомило нові підозри

Троє осіб підозрюються у розкраданні 103 млн грн при закупівлі дизельного пального в Укрзалізниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили новий епізод махінацій з дизпальним в Укрзалізниці.

18 травня НАБУ і САП повідомили про підозру керівнику філії «Центр забезпечення виробництва» (ЦЗВ) Укрзалізниці — ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України; начальнику управління обліку нафтопродуктів та складського господарства ЦЗВ - ч.2 ст.364 ККУ; особі, яка керувала діяльністю товариства з обмеженною відповідальнісю (організатор корупційних схем) — ч.3 та ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 ККУ.

В НАБУ зауважили, що посади вказані на час вчинення злочину.

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За даними слідства, на початку січня 2017 року філія ЦЗВ Укрзалізниці уклала із підконтрольним учасникам корупційної схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тис. тонн дизельного палива за ціною від 18 499 грн до 18 999 за тонну. Водночас, керівник філії відмовився від замовлення дизельного палива за цими економічно вигідними договорами, а натомість у січні 2017 року замовив дизельне паливо у тієї ж компанії, але за іншими контрактами з більшою ціною — від 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

Наприкінці січня 2017 року учасники корупційної схеми, діючи в інтересах та на користь згаданого ТОВ, уклали низку додаткових угод до угоди на постачання, якими безпідставно збільшили ціну дизпалива для Укрзалізниці на 10%.

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"Незаконні дії підозрювані приховували за допомогою маніпуляцій з довідками щодо коливань цін на ринку палива. Відразу після декількох підвищень цін за угодами поставки керівництво філії видало рознарядки на поставку усього обсягу палива. Як наслідок, у січні-лютому 2017 року ПАТ «Укрзалізниця» переплатило понад 102,7 млн грн, придбавши дизельне паливо за ціною вже від 22 421,1 до 22 971 грн за тонну", - повідомляють у НАБУ.

Ця справа є четвертим епізодом викритої детективами НАБУ корупційної схеми, що діяла у 2015-2017 роках на Укрзалізниці за участі однієї і тієї ж комерційної компанії з продажу нафтопродуктів.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому Верховний суд України залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволені позовні вимоги НАБУ та визнані недійсними додаткові угоди про підняття ціни на паливо для ТОВ «Вог Аеро Джет» (договір з ПАТ«Укрзалізниця») загалом на суму близько 35 млн грн.