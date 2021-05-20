Суд відмовив акціонерам двох банків у відшкодуванні шкоди – НБУ

Господарський суд міста Києва відмовив акціонерам ліквідованих банків "Велес" та "Юнісон" у відшкодуванні шкоди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Господарський суд міста Києва 13 травня 2021 року повністю відмовив у задоволенні позову акціонера неплатоспроможного ПАТ "Банк "Юнісон" – кіпрської компанії Мелігант Груп ЛТД до Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) щодо солідарного стягнення майнової шкоди у розмірі 10,5 млн грн, визнавши вимоги Мелігант Груп ЛТД безпідставними та необґрунтованими.

Також Господарський суд міста Києва 13 травня 2021 року закрив провадження у справі за позовом ПАТ "Банк Велес" до Нацбанку, ФГВФО та Державної казначейської служби щодо стягнення майнової шкоди у розмірі 14,4 млн грн.

"Національний банк вітає законні та обґрунтовані судові рішення. Суд, вирішуючи ці спори, очікувано зважив на норми Закону №590-IX, яким усунуто прогалини законодавства, за допомогою яких акціонери збанкрутілих банків могли безпідставно збагатитись за рахунок коштів платників податків", – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

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Як повідомлялося, НБУ 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Банк Велес" за систематичні порушення та ризикову діяльність у сфері фінмоніторингу. Після скасування в судовому порядку цього рішення у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ексвласникам банку вдалося відновити контроль над фінансовою установою та призначити керівника.

У листопаді 2019 року, керівник АТ "Банк Велес" через адвоката звернувся до Господарського суду міста Києва від імені банку з позовом про стягнення шкоди з Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державної казначейської служби України у сумі 14,4 млн грн у зв’язку з невідновленням діяльності банку. На підставі приписів Закону України №590-IX, яким закріплена неможливість відновлення діяльності банку після початку процедури його ліквідації та передбачена невідворотність процедури ліквідації банків, ФГВФО 10 серпня 2020 року ухвалив рішення про продовження процедури виведення АТ "Банк Велес" з ринку і призначив нового ліквідатора банку. Це дало змогу Фонду гарантування відновити контроль над банком та продовжити ліквідаційну процедуру у банку. Після цього новий ліквідатор АТ "Банк "Велес" подав заяву про відмову від позову та закриття провадження у справі, яку суд повністю задовольнив.

Національний банк України 28 квітня 2016 року ухвалив рішення про віднесення ПАТ "Банк "Юнісон" до категорії неплатоспроможних через непрозору структуру власності. На момент ухвалення цього рішення акціонерами ПАТ "Банк "Юнісон" було 11 компаній, зареєстрованих у Республіці Кіпр, жодна з яких не володіла часткою 10% або більше статутного капіталу банку. 7 вересня 2018 року Верховний суд, відмовивши у задоволенні заяви акціонера банку – кіпрської компанії Мелігант Груп ЛТД, ухвалив остаточне рішення щодо законності віднесення банку ПАТ "Банк "Юнісон" до категорії неплатоспроможних та введення у банк тимчасової адміністрації.