«Тарифна комісія» спростила процедуру укладення договору на постачання електрики

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спростила процедуру укладення договору про постачання електроенергії.

Відповідну постанову «Про затвердження змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії» було ухвалено на регулятора, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

Зазначається, що цими змінами регулятор має на меті запобігти використанню операторами систем розподілу свого домінуючого становища.

Крім того, зміни спростять процедуру укладення договору про постачання електричної енергії після отримання споживачем послуги з приєднання, а також конкретизують перелік документів, необхідного для укладення цього договору.

Також передбачається удосконалення процедури зміни постачальника з ініціативи споживача, забезпечення стабільної роботи на ринку електроенергії постачальника «останньої надії», зокрема, врегулювання взаємовідносин між ним і оператором та процедури відключення електроживлення споживачам-боржникам на вимогу постачальника «останньої надії».

Як повідомляв Укрінформ, на початку березня 2021 року Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг одноголосно підтримав законопроєкт №5009 по реформі підключення до електромереж, що має підвищити позицію України в рейтингу Doing Business.

Документ передбачає суттєве спрощення процедури приєднання до мереж електроустановок замовників, скорочення кількості документальних процедур, зменшення витрат часу замовників на приєднання, запровадження механізму «єдиного вікна» для подання замовником звернень, заяв та запитів.

Законопроєкт 16 березня включено до порядку денного парламенту.