Шмигаль обговорив із Домбровскісом економічну співпрацю України з ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, під час якої вони обговорили протидію COVID-19, посилення торгово-економічного співробітництва та отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зокрема, очільник уряду подякував Європейському Союзу за значний внесок у підтримку міжнародної ініціативи COVAX. Він зазначив, що Україна отримала вже дві партії доз вакцини проти COVID-19 в межах цієї програми. Шмигаль також висловив особисту вдячність Валдісу Домбровскісу за заклик до справедливого розподілу вакцин та розповів, що щеплення проти COVID-19 в Україні відбувається відповідно до Національного плану.

«Українська медична система спроможна робити понад 400 тисяч щеплень на тиждень. В Україні сьогодні працює електронна система обліку вакцинованих і створена електронна черга», — зауважив Прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що укладення Угоди АССА (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), тобто щодо "промислового безвізу" залишається одним із ключових пріоритетів у відносинах із Євросоюзом.

«Радий, що місія експертів нещодавно представила заключний звіт щодо готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди. А також відзначила значний прогрес уряду в імплементації ключових законодавчих актів ЄС, які трансформувалися в європейські правила й процедури на території України», — сказав Шмигаль.

Сторони також порушили питання співпраці України з міжнародними фінансовими партнерами, зокрема надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу та наступного траншу від Міжнародного валютного фонду.

Читайте також: Єврокомісія представила оновлену промислову стратегію ЄС

За словами Шмигаля, уряд спільно з Президентом України та Верховною Радою підготували пріоритетні законопроєкти у цьому напрямку, які мають бути ухвалені в залі парламенту вже найближчим часом.

Фото: Урядовий портал