Уряд планує зміни до Кодексу з процедур банкрутства

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Для узгодження положень кодексу з іншими нормативно-правовими актами та забезпечення можливості застосування всіх норм кодексу на практиці необхідно внести зміни до ряду законодавчих актів, наголосила заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць, презентуючи проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства» на засіданні уряду.

«Кодекс було введено в дію 21 жовтня 2019 року. Відповідно, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» втратив чинність. Водночас в деяких законодавчих актах України залишились посилання на цей закон. Таким чином, деякі законодавчі акти України, насамперед, Господарський процесуальний кодекс України, потребують внесення змін», - зазначила Коломієць.

Вона звернула увагу, що частиною 8 статті 12 кодексу встановлено, що під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюють центральні органи виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Зважаючи на це, аби надати можливість застосування цього положення кодексу на практиці та внесення змін у відповідні підзаконні акти, потребують змін Закони «Про дорожній рух», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Внесення змін, запропонованих законопроєктом, усуне протиріччя між чинними положеннями деяких законодавчих актів України та положеннями кодексу і забезпечить єдиний підхід в їх розумінні та застосуванні, а також дозволить усунути перепони, які унеможливлювали застосування цих законодавчих актів на практиці, наголосила заступниця міністра.

За результатами розгляду Кабмін підтримав ініціативу Міністерства юстиції та схвалив законопроєкт.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня уряд підтримав законопроєкт, який дозволить науковим установам та закладам вищої освіти отримувати прибуток від комерціалізації результатів наукових досліджень.