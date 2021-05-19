Індивідуальні трудові спори: Кабмін підтримав проєкт закону про удосконалення процедури

Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону про удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Документом пропонується доповнити законодавство нормами щодо альтернативного досудового механізму вирішення індивідуальних трудових спорів, який передбачає можливість залучення до цього процесу медіаторів.

“Медіація - це сучасний та ефективний спосіб вирішення трудових спорів і захисту трудових прав працівників, який широко використовується в розвинутих країнах. При цьому в документі зберігаються вже існуючі варіанти вирішення таких спорів: за участю комісії по трудових спорах та через суд. Ухвалення цього законопроєкту наближає гармонізацію національного законодавства із законодавством Європейського Союзу та створює додаткові можливості для ефективного і швидкого відновлення порушених прав сторін трудового спору”, - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Дядюра.

Процедура медіації здійснюватиметься за взаємною згодою сторін індивідуального трудового спору. Для цього сторони укладатимуть з медіатором договір про медіацію.

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Крім того, законопроєктом передбачено: визначення на законодавчому рівні поняття “індивідуальний трудовий спір”, визначення строків звернення до суду у разі, коли залучення медіатора не сприяло досягненню бажаного результату, упорядкування строків звернення працівників і роботодавців до суду з питань вирішення трудових спорів, чітке визначення максимального періоду відшкодування заробітної плати за вимушений прогул - не більше ніж за один рік.