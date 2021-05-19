Глава «Центренерго»: До кінця року вийдемо в прибуток, але треба провести взаємозаліки по боргах

В.о. гендиректора ПАТ «Центренерго» Юрій Власенко пропонує провести взаємозаліки по боргах і вважає, що до кінця року компанія може вийти в прибуток.

Про це Власенко сказав в інтерв'ю «Ліга.Бізнес», передає Укрінформ.

Зокрема, відповідаючи на запитання: «Як сьогодні працює компанія?» керівник «Центренерго» сказав: «Мені подобається словосполучення - стабільно задовільно. Це ще не добре. Але вже й не погано. За нашим фінпланом, навіть при збитках 700 млн грн від роботи на газу цієї зими, ми маємо вийти в прибуток до кінця року - 25 млн грн».

Як зазначив Власенко, «ми оновили стратегію торгів і тепер успішно працюємо на Українській енергетичній біржі. Відмовилися від практики продажу великих обсягів електроенергії за раз в одні руки. Тепер на аукціонах десятки компаній - часто це кінцеві споживачі, невеликі виробництва. Завдяки їхній конкуренції ціни на торгах ростуть, а ми отримуємо більше виручки. Очікуємо, що за перші дев'ять місяців зможемо скоротити збитки приблизно до 30 млн грн. А далі вийдемо в прибуток і закінчимо рік «у плюсі».

Він також розповів, що цієї зими «Центренерго» отримувала по 20 млн грн збитків на день, виробляючи електроенергію з газу. За словами Власенка, «за поставлений газ ми винні «Нафтогазу» близько 1 млрд грн. І цей борг потрібно якось погашати, тому що поки що оборотних коштів «Центренерго» для цього недостатньо. А видавати компанії кредити банки бояться. Але у нас є пропозиція, як його виплатити. ДП «Енергоринок» винне нам 1,4 млрд грн. Ми можемо провести взаємозалік цих боргів через бюджет. А решту 400 млн грн - для взаємозаліку з шахтами, щоб ті погасили свої борги за електроенергію і розрахувалися з нами вугіллям».

В.о. гендиректора також зазначив, що Фонд держмайна поставив перед ним і його командою «п'ять основних KPI: максимізувати доходи від продажу електроенергії, оптимізувати витрати, побудувати вертикально-інтегровану компанію, налагодити ефективний ланцюжок поставок вугілля з державних шахт і підготувати компанію до приватизації в найкоротші строки. Із завданнями ми справляємося - поставки вугілля налагоджені, доходи піднялися, витрати також оптимізуємо. Зараз займаємося побудовою вертикально-інтегрованої компанії».

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При цьому Власенко зазначив, що в конкурсі на посаду глави держкомпанії брати участь поки що не планує. «На цю посаду мене запросили, щоб вирішити конкретні проблеми підприємства. Мені періодично надходять й інші робочі пропозиції, але часу їх розглядати поки що немає. Тому, коли «Центренерго» вийде з кризи і почнеться конкурс, я не буду надовго залишатися в компанії. До того ж має відбутися приватизація, новий власник обиратиме власний менеджмент».

ПАТ «Центренерго» - великий і єдиний виробник електроенергії, контрольний пакет акцій якого досі належить державі. До складу компанії входять три теплові електростанції: Зміївська, Трипільська та Вуглегірська, що генерують близько 8% електроенергії в Україні. За останні п'ять років «Центренерго» кілька разів намагалися приватизувати, але безуспішно.

Фото: прессслужба Центренерго