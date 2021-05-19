Уряд подовжив на рік контракти з п'ятьма членами наглядової ради Нафтогазу

Кабінет Міністрів подовжив на рік контракти з п’ятьма членами наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

«Сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів було переобрано п’ятьох членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» терміном до одного року. Дякую наглядовій раді за конструктивне та державницьке рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу найбільшої державної компанії. Ми також вдячні голові наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд, яка під час свого виступу підкреслила важливість командної роботи для найкращої трансформації підприємства», - написав Шмигаль.

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Він підкреслив, що уряд залишається відданим подальшій реформі корпоративного управління за найкращими світовими стандартами, де визначені не лише права й обов’язки, а й відповідальність за роботу.

Як повідомлялося, уряд 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

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Компанія "Нафтогаз України" назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.

Уряд закликав наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до завершення конкурсу на посади нових членів. Незалежні члени наглядової ради не пристали на пропозицію Кабміну залишитися працювати до обрання нового складу.

3 травня 2021 року незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" у своєму листі до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заявили, що призначення Юрія Вітренка на посаду голови правління НАК відбувалося за наявності в останнього ознак конфлікту інтересів.

Посли країн "Великої сімки" закликали Кабінет Міністрів швидко досягнути узгодженого рішення з чинною наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" задля незалежного виконання її обов’язків.