Данилишин пояснив зміцнення гривні на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку гривня продовжує зміцнюватись, цьому сприяє переважання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.

Як передає Укрінформ, про це голова ради Національного банку Богдан Данилишин написав у Фейсбуці.

"На міжбанківському валютному ринку триває тенденція до укріплення курсу гривні (на 0,8% за тиждень, до 27,4 гривень за 1 долар США). Цьому сприяє переважання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на умовах «спот». Водночас на форвардному сегменті міжбанківського валютного ринку попит на іноземну валюту, навпаки, збільшився, що свідчить про присутність девальваційних очікувань в учасників ринку", - написав Данилишин.

За період з початку року обсяг чистої купівлі іноземної валюти клієнтами банків становив 1 043 млн доларів США, що був переважно задоволений за рахунок продажу іноземної валюти банками з позиції. Водночас банки мали можливість компенсувати чистий продаж валюти на міжбанку за рахунок купівлі готівкової та безготівкової іноземної валюти в населення – з початку року обсяг чистої купівлі іноземної валюти банками за такими операціями становив 1 073 млн доларів США.

Міжнародні резерви на 19 травня 2021 становили 27,5 млрд доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, поточного тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.