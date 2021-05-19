Рада ухвалила за основу законопроєкт про виведення банків з ринку

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку.

Як передає кореспондент Укрінформу, за проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків" (№4546) проголосували 235 народних депутатів.

"Метою законопроєкту є ефективне проведення заходів щодо виведення банку з ринку шляхом удосконалення механізмів збереження активів банку, запобігання втрати майна банку, задоволення якомога більшої кількості кредиторів банків, що виводяться з ринку", – йдеться в пояснювальній записці.

Документ, зокрема, визначає правові підстави для відшкодування збитків особою, яка заподіяла шкоду банку та кредиторам банку, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду.

Окрім цього, передбачається регулювання таких питань, як удосконалення процедур та переліку підстав для виявлення нікчемних правочинів, уточнення деяких питань нормативно-правового регулювання порядку проведення ліквідаційної процедури, удосконалення механізму правового захисту працівників Фонду гарантування вкладів (Фонду) та членів його адміністративної ради, врегулювання питання роботи Фонду із забезпеченими кредиторами, банків, які виводяться з ринку. Крім цього, уточнюється питання щодо сплати судового збору та плати за проведення державної реєстрації.

Документ також передбачає врегулювання окремих питань процесуального характеру, зокрема про подання цивільного позову в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку, положення щодо набуття Фондом статусу позивача у справі в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку у господарському процесі, уточнення деяких процедурних питань виконавчого провадження.

Пропонується також запровадити положення, що дозволить Фонду гарантування вкладів ініціювати цивільні, адміністративні, кримінальні чи арбітражні провадження про стягнення шкоди (збитків), заподіяної банку внаслідок націоналізації, експропріації майна, реквізиції, руйнування, шкоди або знецінення майна банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень.