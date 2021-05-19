Цьогоріч в Україні стягнули понад ₴230 мільйонів заборгованої зарплати
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.
“З початку 2021 року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 238,3 млн грн. Заборгованість з виплати зарплати повністю погашена 18 110 працівникам”, - ідеться в повідомленні.
Також повідомляється, що державні виконавці впродовж минулого тижня стягнули на користь 2 219 працівників 20,9 млн грн заборгованості із заробітної плати.
Як зазначається, найбільшу суму – 16,9 млн грн стягнуто органами Державної виконавчої служби у Кіровоградській області з Комунального підприємства «Теплокомуненерго» на користь 1 498 працівників. Кошти стягнуто з рахунків боржника.
Також 2,7 млн грн стягнуто з Першотравенського міського житлово-комунального підприємства Дніпропетровської області.
Окрім того, органи ДВС у місті Києві стягнули з Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 211,3 тис. грн на користь 1 працівника.
Як повідомлялося, з початку року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 2 млрд грн аліментних платежів.