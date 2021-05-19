Цьогоріч в Україні стягнули понад ₴230 мільйонів заборгованої зарплати

Органи Державної виконавчої служби з початку року стягнули 238,3 млн грн заборгованої заробітної плати.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

“З початку 2021 року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 238,3 млн грн. Заборгованість з виплати зарплати повністю погашена 18 110 працівникам”, - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що державні виконавці впродовж минулого тижня стягнули на користь 2 219 працівників 20,9 млн грн заборгованості із заробітної плати.

Як зазначається, найбільшу суму – 16,9 млн грн стягнуто органами Державної виконавчої служби у Кіровоградській області з Комунального підприємства «Теплокомуненерго» на користь 1 498 працівників. Кошти стягнуто з рахунків боржника.

Також 2,7 млн грн стягнуто з Першотравенського міського житлово-комунального підприємства Дніпропетровської області.

Окрім того, органи ДВС у місті Києві стягнули з Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 211,3 тис. грн на користь 1 працівника.

Як повідомлялося, з початку року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 2 млрд грн аліментних платежів.