Птахівники сподіваються на врожай зернових – МХП

Висока вартість кормів на початку року вже призвела до зростання собівартості курятини. Агрохолдинг МХП очікує на тенденції до поліпшення, які більш сприятливо позначаться на бізнесі компанії.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі холдингу.

«Після складного першого кварталу, в якому значно зросла собівартість курятини, на яку (як і очікувалося) несприятливо вплинули більш високі ціни на зерно і комбікорм, собівартість могла лише частково компенсуватися підвищенням цін на курятину. МХП очікує тенденції до поліпшення, які більш сприятливо позначаться на бізнесі компанії в найближчі кілька місяців», - йдеться у свіжому неаудованому фінансовому звіті компанії за перший квартал 2021 року.

У сегменті птахівництва очікується, що собівартість виробництва залишиться помірною, в той час, як у другому кварталі ціни продовжать рости як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках і, як прогнозується, залишаться високими до кінця року, пояснили у МХП. Та додали, що дивлячись на незвичайну волатильність цін на зерно останнім часом, ціни істотно зростали з другого півріччя 2020 року, і тепер очікується, що ця тенденція до зростання збережеться.

«До теперішнього часу умови зростання були обнадійливими, тож, якщо не повторяться несприятливі погодні умови, що спостерігалися влітку 2020 року, врожайність сільськогосподарських культур може повернутися, принаймні, до історичних норм. Ми дивимось на прогноз оптимістично і таким чином плануємо реалізувати наші поточні очікування на 2021 рік», - розповіли в компанії.

Також повідомили, що загальні обсяги виробництва курятини МХП у першому кварталі року зменшились на 7% та склали 166 623 тонн (І кв. 2020 р. - 178 640 тонн). При цьому потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегмента дещо зросли і склали 24 662 тонн (у І кв. 2020 р. - 23 858 тонн). Середня ціна на курятину зросла на 4% та склала $ 1,43 за кг (без ПДВ), тоді як в аналогічному періоді попереднього року вона дорівнювала $ 1,37 за кг. Експорт курятини МХП залишився стабільним та склав 82 260 тонн (І кв. 2020 р. - 82 048 тонн), а виручка склала US$ 447 млн (збільшилась на 1% за рік).

Фото з відкритих джерел