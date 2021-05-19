Нацбанк виключив з реєстрів вісім учасників небанківського ринку

Національний банк України виключив із реєстрів одну компанію через відсутність чинних ліцензій, водночас сім учасників ринку – на підставі їх власних заяв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 14 травня 2021 року ухвалив рішення:

1) через відсутність чинних ліцензій НБУ виключив ТДВ “Перша Страхова Компанія” з Державного реєстру фінансових установ. Усі ліцензії страховика були анульовані 7 травня 2021 року на підставі його власної заяви. Компанія повідомила, що не має невиконаних чи прострочених зобов’язань перед страхувальниками станом на 22 квітня 2021 року. Після виключення з реєстру страхова компанія остаточно втратила статус фінансової установи;

2) за власними заявами виключено: ТОВ “ФК “Артфінброк”, ТОВ “Сільвергейт Юкрейн” з Державного реєстру фінансових установ, ТОВ “Бізнес Лізинг Альянс”, ТОВ “Лізинг Україна”, ТОВ “Міжрегіональна Лізингова Компанія”, ТОВ “Хайтеклізинг” з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги та ТОВ "Страховий брокер "Меркурій" з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Також на засіданні Комітету Національний банк України відкликав (анулював) ліцензії на надання фінансових послуг загалом у 16 установ на підставі їх власних заяв.

У Нацбанку зауважують, що після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій, але відкликання ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Як відомо, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.