Bitcoin обвалився до мінімуму за 14 тижнів

Вартість найпопулярнішої у світі криптовалюти Bitcoin опустилася до 38 585 доларів США на тлі низки негативних новин за останні тижні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Через падіння собівартості біткоїна на понад 13% за минулу добу до 38 585 доларів США, вона опустилася до найнижчого показника з 9 лютого.

Нині вартість Bitcoin становить на 39% менше від рекорду, якого вона досягла у середині квітня (64 829 доларів США).

Зазначається, що експерти пов’язують стрімке падіння найпопулярнішої криптовалюти з низкою негативних новин про Bitcoin.

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У вівторок декілька китайських регуляторів у банківській сфері попередили компанії не проводити транзакції з криптовалютами. Минулого тижня Ілон Маск заявив, що його компанія Tesla припиняє приймати оплату за електрокари у біткоїнах.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Як повідомляв Укрінформ, найпопулярніша криптовалюта Bitcoin оновила рекорд собівартості, досягнувши вранці 14 квітня позначки 64 829 доларів США.