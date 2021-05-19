Bitcoin обвалився до мінімуму за 14 тижнів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Через падіння собівартості біткоїна на понад 13% за минулу добу до 38 585 доларів США, вона опустилася до найнижчого показника з 9 лютого.
Нині вартість Bitcoin становить на 39% менше від рекорду, якого вона досягла у середині квітня (64 829 доларів США).
Зазначається, що експерти пов’язують стрімке падіння найпопулярнішої криптовалюти з низкою негативних новин про Bitcoin.
У вівторок декілька китайських регуляторів у банківській сфері попередили компанії не проводити транзакції з криптовалютами. Минулого тижня Ілон Маск заявив, що його компанія Tesla припиняє приймати оплату за електрокари у біткоїнах.
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
Як повідомляв Укрінформ, найпопулярніша криптовалюта Bitcoin оновила рекорд собівартості, досягнувши вранці 14 квітня позначки 64 829 доларів США.