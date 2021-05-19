Нафта дешевшає через можливе відновлення постачань з Ірану

Ціни на нафту знижуються в середу, 19 травня, через повідомлення про прогрес у переговорах щодо іранської ядерної програми, що може призвести до скасування санкцій і відновлення експорту іранської нафти.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $67,96 за барель, що на $0,75 (1,09%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,75 (1,15%) - до $64,74 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $68,71 і $65,49 відповідно.

Ціни на нафту опинилися під тиском повідомлень про прогрес у переговорах між США й Іраном про поновлення угоди, що обмежує ядерну програму Ісламської Республіки. Це може призвести до скасування санкцій і відновлення експорту іранської нафти.

Іран вже почав збільшувати видобуток. У квітні він зріс на 130 тис. б/д у порівнянні з березнем і досяг 2,43 млн б/д. Це максимальний рівень з травня 2019 року. Іранська нафта головним чином йде на експорт до Китаю.

«Ми думаємо, що будь-яке збільшення поставок іранської нафти, швидше за все, буде поступовим і займе не менше шести місяців», - зазначає аналітик з сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Інвестори стежать за останніми даними щодо запасів нафтий нафтопродуктів у США від Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA), які повинні бути опубліковані 19 травня.

Дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси сирої нафти зросли на 620 тис. барелів за тиждень, що закінчився 14 травня. При цьому запаси бензину впали на 2,8 млн бар., а дистилятів - на 2,6 млн бар. Зростання запасів нафти виявилося менше консолідованого прогнозу галузевих експертів - 1,6 млн бар. Зниження запасів бензину й дистилятів було більш очікуваним.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 68,03 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 68,44 долара за барель, що на 27 центів нижче за рівень закриття торгів ($68,71).