Інвестиційні проєкти у біоенергетиці: МХП взяв участь в американсько-українському форумі

Біоенергетична галузь є синергетичним ключем для досягнення балансу продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки.

Про це під час американсько-української конференції «Ukraine in Washington and beyond. Powering Partnerships Through Innovations & Start-Ups» заявив президент МХП Еко Енерджи, заступник голови правління МХП Олександр Домбровський, повідомили Укрінформу в пресслужбі холдингу.

Як зазначив Домбровський, енергетична політика держави має забезпечувати енергетичну незалежність та безпеку країни. За роки незалежності, Україна щорічно витрачає понад 15 млрд дол. США на імпорт енергоресурсів та супутніх продуктів. Але, враховуючи величезний аграрний потенціал країни, значну частину імпорту можна зменшити за рахунок розвитку біоенергетики та заміщення відновлювальними біоенергетичними ресурсами.

«І саме біоенергетична галузь є синергетичним ключем для досягнення балансу продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки», - сказав заступник голови правління МХП.

За його словами, вже кілька років компанія МХП реалізує модель циркулярної економіки у своїх виробничих процесах вертикальної інтеграції. Важливим елементом даної моделі є біогазові та біоенергетичні проєкти. Комплекс «Біогаз Ладижин» - найбільший біогазовий комплекс Європи з переробки курячого посліду в натуральні органічні добрива. Потужність першої черги проєкту складає 12 МВт, до будівництва готується друга черга 12 МВт.

Нині холдинг МХП перейшов до 2 етапу розвитку біогазового напрямку - інноваційної співпраці з провідними американськими та європейськими партнерами, спрямованої на біометанізацію «зеленого» водню та виробництва СО2 для власних цілей компанії.

Також Олександр Домбровський розповів про новий американсько-український проєкт. За його словами, важливим кроком в питанні інноваційного співробітництва для продовольчої, екологічної та енергетичної безпеки стало підписання меморандуму з американською компанією «Marquis Energy». В рамках кооперації планується побудувати найбільш ефективний вуглецево-нейтральний завод з виробництва високопротеїнових кормів, продовольчої вуглекислоти, олії та біоетанолу. Завод буде відповідати найкращим світовим стандартам за рівнем енергоефективності та GHG, а енергетичні ресурси будуть виключно відновлювані.

«Окрім того, важливо, що цього року Україна приєдналася до Глобального біоенергетичного партнерства через членство в цій організації української платформи «Global 100% Renewable Energy Ukraine», що об’єднує найбільші галузеві асоціації та провідних експертів в галузі відновлюваної енергетики та зелених технологій», - зазначив Домбровський.

Він запросив американських партнерів долучитися до інноваційної співпраці, що є ключем до енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки та економічного процвітання наших країн.

Американсько-українська конференція «Ukraine in Washington and beyond. Powering Partnerships Through Innovations & Start-Ups» - це серія щорічних конференцій, організованих Американським фондом США-Україна (неурядова установа, діяльність якої направлена на досягнення демократії, вільної ринкової економіки, захисту прав людини в Україні). Участь у конференціях беруть провідні політичні діячі та експерти з обох країн задля сприяння стратегічному партнерству між США та Україною.

Фото: МХП